Lazio 2023: Marotta (Avs), al fianco di comunità curda dopo terremoto in Siria e Turchia

- Il candidato alle elezioni regionali del Lazio nell'alleanza Verdi e Sinistra, Claudio Marotta, in una nota afferma: "Oggi alle 14:00 sarò al centro socio culturale Ararat in Largo Dino Frisullo a Roma per portare la mia solidarietà alla comunità curda e una donazione alle Organizzazioni non governative (Ong) per il terremoto avvenuto tra Siria e Turchia. È importante - aggiunge - anche in questa nostra campagna elettorale per le regionali trovare un momento per esprimere la nostra vicinanza e solidarietà per una popolazione così duramente colpita". (Com)