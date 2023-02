Turchia-Siria: Regno Unito invia squadra di ricerca e soccorso per superstiti terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha inviato una squadra di ricerca e soccorso di 76 persone per aiutare nella ricerca dei superstiti dopo il potente terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Riporta la notizia il quotidiano "The Telegraph". Al momento il bilancio delle vittime ha superato le 4 mila, ma si teme che migliaia di persone siano ancora intrappolate. L'Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che il bilancio finale delle vittime potrebbe finire per superare le 20 mila. Ieri, il primo ministro britannico Rishi Sunak, poche ore dopo la scossa di terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito i due paesi, ha espresso su Twitter la sua solidarietà e ha dichiarato che il Regno Unito è disponibile all'aiuto "in qualsiasi modo possibile". (Rel)