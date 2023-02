Turchia-Siria: terremoto, Iraq annuncia apertura di ponte aereo per inviare soccorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Muhammad Shia al Sudani, ha predisposto l’apertura di un ponte aereo per l’invio di soccorsi in Siria e Turchia dopo le due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che ieri hanno colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale. Lo ha reso noto un comunicato dell’ufficio stampa del premier, diffuso dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. "Sotto la direzione del primo ministro e con l'obiettivo di fornire aiuti umanitari alle persone colpite dal terremoto, l'Iraq ha aperto un ponte aereo verso la Siria e la Turchia per inviare soccorsi urgenti, che includono materiale medico di emergenza e rifornimenti di medicine e carburante”, ha spiegato il comunicato, secondo il quale la decisione “rientra nel quadro dell'impegno iracheno nel soccorso umanitario verso popoli amici e in piena solidarietà con le vittime del disastro umanitario”. (Res)