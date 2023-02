Lazio 2023: Catarci (Sce), battiamo destre con D'Amato e lista Verdi-Sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano pochi giorni "alla fine di questa campagna elettorale, giorni di fondamentale importanza per convincere gli indecisi ad andare a votare e a votare per Alessio D'Amato presidente e per la lista Verdi e Sinistra". Lo afferma in una nota l'assessore capitolino al Decentramento ed esponente di Sce, Andrea Catarci. "La sinistra che si aggrega invece di dividersi; la sinistra che non cede alle sirene velleitarie di una candidatura voluta da Conte solo per raccogliere qualche voto in più nel bacino progressista e mai davvero in partita contro il centrodestra; la sinistra che presenta idee fresche e radicali sul reddito garantito e di formazione, sul lavoro di qualità, sul welfare, sul trasporto pubblico e gratuito, sulle comunità energetiche, sul protagonismo dei territori e il municipalismo, sul rafforzamento della sanità e della scuola pubblica; la sinistra con candidati giovani, innovativi, preparati e socialmente robusti come Claudio Marotta e Simona Saraceno", prosegue. (segue) (Com)