Lazio 2023: Catarci (Sce), battiamo destre con D'Amato e lista Verdi-Sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme, Roma e la sua regione - aggiunge Catarci -, devono giocare la partita di concretizzare percorsi efficaci di opposizione al governo Meloni, quello più di destra dell'Italia repubblicana. Dobbiamo condurre con decisione la campagna elettorale fino alla fine, per proseguire ad avere un governo progressista nella regione e migliorare il lavoro fatto dal presidente Zingaretti negli anni proficui appena conclusi. Facciamo vincere persone e culture ecologiste e per la giustizia sociale, in grado di contrastare le disuguaglianze e di ricucire territori e blocchi sociali. Le grandi sfide che attendono Roma - conclude -, come in Pnrr e il Giubileo, hanno bisogno di una sinergia istituzionale con la Regione. Forza, ce la possiamo fare". (Com)