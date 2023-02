Lazio 2023: Cicculli (Sce), avanti insieme a lista Verdi-Sinistra per giustizia ambientale e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la lista Verdi e Sinistra "abbiamo fatto una scelta di campo per battere le destre e insistere, anche in regione Lazio, sui temi del lavoro, della tutela dell'ambiente, della difesa dei più deboli. Dobbiamo andare avanti su questa strada, insieme, perché il futuro di questa regione adesso è la cosa più importante. Noi siamo in campo a coprire uno spazio importante all'interno della coalizione dare risposte concrete alle persone". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina di Sinistra civica ecologista e presidente della Commissione capitolina Pari opportunità, Michela Cicculli. "Nella nostra storia - prosegue - c'è una radice comune che da sempre ci porta nei territori, a costruire percorsi con le realtà sociali che si mettono insieme per trovare una tessitura di relazioni radicali e innovative. Vogliamo essere quella sinistra che può dare risposte alla profonda sfiducia delle persone verso la politica. Adesso in Regione Lazio - conclude - ci aspetta una battaglia politica e culturale per realizzare un futuro più equo e più giusto per tutti e tutte". (Com)