Siria: ambasciatore presso Onu promette di fornire aiuti “a tutti i siriani”

- Gli aiuti che arriveranno in Siria in seguito alle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che ieri hanno colpito il Paese, saranno distribuiti “a tutti i siriani e su tutto il territorio”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore di Siria presso le Nazioni Unite, Bassam Sabbbagh, in seguito ad un incontro con il segretario generale dell’Onu, Anotnio Guterres, organizzato per trasmettere la richiesta di assistenza da parte del governo guidato dal presidente Bashar al Assad, che si è impegnato a "facilitare tutte le (procedure) necessarie alle organizzazioni internazionali per fornire aiuti umanitari". "Assicuriamo alle Nazioni Unite che siamo pronti ad aiutare e coordinare la consegna di aiuti a tutti i siriani in tutto il territorio siriano", ha detto Sabbbagh. "Siamo pronti a lavorare con coloro che vogliono aiutare i siriani dall'interno della Siria. L'accesso esiste, possono coordinarsi con il governo e noi saremo pronti a farlo", ha proseguito. (Lib)