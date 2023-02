Municipio Roma X: Possanzini (Sce), inaugurata Casa del cittadino in nostra sede a Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sede di Sinistra civica ecologista del Municipio Roma X, in via Mar Rosso, ha aperto la Casa del cittadino. "Non sarà un semplice sportello ma un luogo aperto a tutti dove trovare ascolto, supporto competente, sostegno e aiuto concreto. Questa è la Sinistra utile e concreta che vogliamo far vivere nel nostro territorio", lo afferma in una nota il consigliere di Sinistra civica ecologista nel Municipio Roma X, Marco Possanzini. "Con l'inizio dell'anno abbiamo aperto nella nostra sede di via Mar Rosso a Ostia Lido, la Casa del cittadino - spiega -. Non è un semplice sportello ma un luogo aperto a tutti e tutte dove trovare ascolto, supporto, sostegno competente e aiuto concreto. Ogni mercoledì, su appuntamento, sarà possibile interagire con i nostri volontari per affrontare le tematiche più vaste, dalle segnalazioni da portare all'attenzione dell'amministrazione municipale e capitolina fino alle questioni relative alle politiche abitative". (segue) (Com)