Municipio Roma X: Possanzini (Sce), inaugurata Casa del cittadino in nostra sede a Ostia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la Casa del cittadino - aggiunge Possanzini - vogliamo mettere a disposizione delle persone, in particolare di quelli meno abbienti e senza riferimenti, uno strumento utile per l'esercizio dei diritti. Con la nostra iniziativa, che ricordiamo essere gratuita e senza alcun onere per chi ci chiede aiuto, vogliamo dare un contributo importante all'abbattimento delle barriere, nel senso più ampio del termine, che troppo spesso i cittadini devono superare ad esempio per ottenere una semplice informazione o presentare una richiesta in qualche ufficio pubblico. Abbiamo deciso di aprire questo sportello - sottolinea - insieme ad un gruppo qualificato di volontari perché oggi più che mai c'è bisogno di una Sinistra che torni ad essere utile e concreta, vicina ai bisogni e alle necessità dei cittadini, che torni ad occuparsi della vita reale delle persone in particolare di quelle più emarginate e sole su cui le difficoltà della vita picchiano duro quotidianamente. Ovviamente, ogni mercoledì, per qualsiasi domanda o segnalazione sarà possibile anche interagire direttamente con il gruppo municipale di Sinistra civica ecologista. Un enorme grazie a Manuela Fuso, Anna Menotti, Silvia Messina, Samir Abdelkhalik, Tiziana Nasoni - conclude - e a tutti i volontari e le volontarie che ogni mercoledì ci aiutano ad essere al fianco dei cittadini". (Com)