Siria: terremoto, 15 medici esercito del Libano in viaggio verso il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale 15 medici dell’esercito del Libano sono in viaggio verso la Siria per partecipare alle operazioni di ricerca e soccorso dopo le due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che ieri hanno colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale. Lo ha reso noto lo stesso esercito su Twitter. "Il Libano è pronto ad aiutare pienamente la Siria, che ha sempre sostenuto il Libano in tutte le crisi che sta attraversando. Questo è un nostro dovere", aveva affermato ieri il ministro uscente dei Lavori pubblici Ali Hamiyé. Da parte sua, il ministro dell’Ambiente uscente Nasser Yassine aveva annunciato che il Paese dei cedri avrebbe inviato circa 30 soccorritori in Turchia per partecipare alle operazioni di soccorso (Lib)