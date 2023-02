Omicidio Mollicone: i giudici, indizi non sono diventati prova, Tuzi “contraddittorio e incerto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'indizio è definito come una prova critica o indiretta attraverso la quale da un fatto certo, per inferenza logica, attraverso regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema dei casi del detto sillogismo giudiziario”. Così viene definito l’indizio utile alla prova, nel dispositivo di sentenza con cui la corte d’assise di Cassino, ha assolto dal reato di omicidio di Serena Mollicone l’ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Annamaria. I tanti indizi che, secondo i giudici non sono diventati prova in dibattimento e, per questo, gli imputati sono stati assolti. Il processo è arrivato a 20 anni dal compimento del delitto, da quando, il primo giugno 2001, la 18enne di Arce scomparve e il suo corpo venne ritrovato legato con la testa avvolta in un sacchetto. Sul suo volto una ferita ma la morte sarebbe sopraggiunta per asfissia. Sotto processo sono finiti l’ex comandante della stazione di Arce e la famiglia, oltre a due carabinieri. (segue) (Rer)