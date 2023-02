Omicidio Mollicone: i giudici, indizi non sono diventati prova, Tuzi “contraddittorio e incerto” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 Luglio dello scorso anno la sentenza di assoluzione e, ben oltre i 6 mesi previsti, oggi è stata depositato il dispositivo di sentenza. “Gli esiti dibattimentali non offrono indizi gravi, precisi e concordanti sulla base dei quali possa ritenersi provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la commissione in concorso da parte degli imputati nella condotta omicidiaria contestata”. Si legge nelle motivazioni. “Come già ampiamente esaminato – scrivono ancora i giudici di Cassino – numerosi elementi indiziari costituenti dei tasselli fondamentali dell’impianto accusatorio del Pm non sono risultati sorretti da un sufficiente e convincente compendio probatorio”. La procura aveva accusato l’ex comandante della stazione dei carabinieri di aver depistato le indagini ma i giudici hanno sostenuto che “non sono stati provati molti degli asseriti depistaggi che secondo l’accusa il Maresciallo Mottola avrebbe compiuto in sede di prime indagini”. (segue) (Rer)