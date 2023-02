Omicidio Mollicone: i giudici, indizi non sono diventati prova, Tuzi “contraddittorio e incerto” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In dubbio anche la presenza di Franco Mottola nel suo alloggio, nell’ora in cui, secondo la pubblica accusa, sarebbe stata aggredita Serena. Secondo la Procura la ragazza sarebbe stata aggredita nella tarda mattina del Primo giugno all’interno degli alloggi della caserma di Arce, ma secondo i giudici che fanno riferimento agli ordini di servizio della stazione di Arce, proprio del primo giugno, “dei quali, non solo non è stata provata la falsità, ma sono emersi numerosi elementi di segno contrario che inducono a ritenere, sulla base delle risultanze e valutazioni già svolte, che i citati servizi esterni siano stati effettuati dai militari interessati. Si tratta – si legge ancora – di un passaggio importante sotto il profilo probatorio, in quanto ne consegue il collocamento del maresciallo Mottola dalle 11 alle 14:30 in orario cruciale per la dinamica delittuosa contestata, non presso gli alloggi privati, come sostenuto dalla procura, ma in quelli di servizio in caserma”. (segue) (Rer)