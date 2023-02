Omicidio Mollicone: i giudici, indizi non sono diventati prova, Tuzi “contraddittorio e incerto” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santino Tuzi è il brigadiere dei carabinieri che il primo giugno era in servizio alla portineria della Caserma di Arce e che 7 anni dopo l’omicidio, preso a sommarie informazioni dagli investigatori, in due circostanze dichiarò che intorno alle 11 Serena entrò in caserma per dirigersi verso l’abitazione della famiglia Mottola. L’ultima dichiarazione la fece il 9 aprile 2008, due giorni dopo si suicidò. Secondo i giudici della corte d’assise di Cassino Tuzi ha reso le sue dichiarazioni “in una posizione di ‘debolezza’” dovuta al fatto di essere stato “tartassato, nonché minacciato” dal suo superiore “di essere arrestato per essere coinvolto o comunque a conoscenza dei fatti inerenti l’omicidio di Serena Mollicone”. Le versioni offerte da Tuzi zono apparse “contraddittorie, incerte, confuse e mutevoli, frutto di suggestioni e ricostruzioni dal medesimo effettuate sul momento, alla luce degli elementi che gli venivano via via offerti”. (Rer)