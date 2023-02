Usa: ex capi intelligence contro Pentagono, "nessuna sonda cinese durante presidenza Trump"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ex vertici dell'intelligence degli Stati Uniti si sono scagliati contro il dipartimento della Difesa Usa ieri, negando che palloni spia cinesi simili a quello abbattuto lo scorso sabato al largo del South Carolina abbiano già impunemente sorvolato lo spazio aereo Usa durante la presidenza di Donald Trump, tra il 2016 e il 2020. "Ora (al Pentagono) si sono inventati che un pallone sia già stato inviato dalla Cina durante l'amministrazione Trump, così da giustificare la lentezza degli sciocchi (dell'amministrazione) Biden", ha dichiarato ieri l'ex direttore della Central Intelligence Agency (Cia) ed ex segretario di Stato Mike Pompeo. "Ho letto le storie secondo cui (il sorvolo degli Usa da parte di sonde spia cinesi) si sarebbe verificato sotto il nostro sguardo. Posso commentare per esperienza diretta. Non ne sono mai stato informato, e sono piuttosto sicuro che al direttore della Cia sarebbe stato riferito di un pallone delle dimensioni di tre autobus che si fa lentamente strada nel cuore del nostro territorio per giorni", ha aggiunto Pompeo. (segue) (Was)