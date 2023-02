Corea del Nord: rapporto Onu, furti di criptovalute record nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli hacker della Corea del Nord hanno effettuato furti internazionali di criptovalute d'importo senza precedenti nel corso del 2022. Lo afferma un rapporto riservato del gruppo per il monitoraggio delle sanzioni delle Nazioni Unite, ottenuto ieri dalla stampa statunitense e basato su stime della Corea del Sud. Nel corso del 2022, gli hacker nordcoreani avrebbero rubato beni virtuali per un valore complessivo pari ad almeno 630 milioni di dollari, e forse superiore a un miliardo di dollari. Secondo il rapporto, la maggior parte dei furti sono riconducibili a gruppi controllati dall'Ufficio generale di ricognizione, la principale organizzazione d'intelligence della Corea del Nord. Alcuni tra i gruppi di hacker responsabili sarebbero Kimsuky, Lazarus Group e Andariel. "Questi attori continuano a bersagliare illecitamente le loro vittime per generare introiti e per ottenere informazioni di valore per la Repubblica Popolare Democratica di Corea, inclusi i suoi programmi di armamenti", afferma il rapporto. (segue) (Was)