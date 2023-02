Usa: presidenziali 2024, ex governatore dell'Alaska Hutchinson valuta la candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex governatore repubblicano dell'Alaska Asa Hutchinson ha dichiarato che deciderà entro aprile se candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti in vista delle elezioni del 2024. Intervistato dall'emittente televisiva "Cbs News", l'ex governatore 72enne ha ricordato che il primo Stato a ospitare le primarie repubblicane, l'Iowa, terrà un primo forum dei candidati già il prossimo luglio. Hutchinson, noto per la sua posizione di aperta critica nei confronti dell'ex presidente Donald Trump, ha dichiarato di aver ricevuto riscontri molto positivi all'ipotesi di candidarsi alle primarie. (Was)