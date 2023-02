Usa: governatore California Newsom chiede indagine su prezzi gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della California, Gavin Newsom, ha chiesto allo Stato federale di indagare in merito al continuo aumento dei prezzi del gas naturale in quello Stato. In una lettera inviata alla Commissione federale per la regolamentazione dell'energia (Ferc) il governatore democratico ha affermato che "i prezzi del gas naturale all'ingrosso in tutto l'Ovest (degli Stati Uniti) sono cresciuti a un livello allarmante, che supera di molto quelli nel resto del Paese". Newsom ha chiesto che l'agenzia "concentri immediatamente le sue risorse investigative per verificare se i rialzi siano causati da manipolazioni del mercato, atteggiamenti anti-competitivi o altre attività anomale". Il mese scorso il prezzo del gas nella California meridionale si è attestato a 19,40 dollari per milione di Btu, cinque volte più elevato rispetto al prezzo di riferimento Usa. (Was)