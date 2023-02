Coree: pallone aerostatico nordcoreano avvistato in Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Corea del Sud hanno annunciato di aver individuato un pallone aerostatico nordcoreano che ha sorvolato brevemente lo spazio aereo della Corea del Sud, ma di aver determinato che l'oggetto non costituiva una minaccia. Secondo una nota del ministero della Difesa, il pallone è entrato nello spazio aereo della Corea del Sud domenica 5 febbraio, e ne sarebbe uscito alcune ore più tardi. Secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa sudcoreana, la Difesa ha stabilito che il pallone era una sonda meteorologica, e non era destinato ad attività di spionaggio. Le violazioni dei reciproci spazi aerei da parte delle due Coree è fonte di accresciuta tensione dallo scorso dicembre, quando cinque droni della Corea del Nord hanno varcato il confine di fatto tra i due Paesi per diverse ore, spingendosi sino alla periferia di Seul. (segue) (Git)