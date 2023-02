Coree: pallone aerostatico nordcoreano avvistato in Corea del Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia la Corea del Nord che la Corea del Sud hanno violato l'armistizio sottoscritto al termine della Guerra di Corea, inviando velivoli senza pilota oltre il confine di fatto tra i rispettivi spazi aerei lo scorso dicembre. Lo ha affermato il mese scorso il Comando delle Nazioni Unite in Corea, condannando di fatto come illegittime le misure di rappresaglia assunte da Seul a seguito degli sconfinamenti di droni nordcoreani. Il governo della Corea del Sud ha contestato la presa di posizione del Comando, affermando che l'invio di droni in Corea del Nord andrebbe considerato a tutti gli effetti un atto di "autodifesa", e come tale non costituisce una violazione dell'accordo di armistizio. (segue) (Git)