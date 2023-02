Turchia-Siria: sale a oltre 4.300 morti il bilancio delle vittime delle due scosse di terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 4.365 morti il bilancio delle vittime delle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che ieri hanno colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale. Secondo un aggiornamento dell'Agenzia turca per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad), almeno 120 scosse di assestamento si sono verificate dopo il potente terremoto. Tra le vittime, 2.921 sono state registrate in Turchia, mentre le autorità siriane hanno contato finora 1.444 morti. Intanto, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato sette giorni di lutto nazionale per le vittime del sisma. “A causa dei terremoti avvenuti nel nostro Paese il 6 febbraio 2023 è stato dichiarato un periodo di lutto nazionale di sette giorni. La nostra bandiera sarà issata a mezz'asta fino al tramonto di domenica 12 febbraio 2023, in tutte le rappresentanze del nostro Paese e all'estero”, ha affermato Erdogan in una nota. (segue) (Res)