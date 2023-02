India: inaugurato stabilimento per la produzione di elicotteri più grande del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha partecipato ieri all'inaugurazione dello stabilimento per la produzione di elicotteri più grande del Paese, in grado di assemblare un migliaio di esemplari l'anno. Lo stabilimento è parte dei piani di Nuova Delhi per ridurre la propria dipendenza dalle importazioni di sistemi d'arma e aerospaziali: la struttura realizza "la promessa del nostro governo di ridurre gradualmente la dipendenza dell'India dai Paesi esteri per le sue esigenze di difesa", ha dichiarato il primo ministro. Il nuovo stabilimento produttivo, che sorge nello Stato di Karnataka, produrrà inizialmente elicotteri leggeri multiruolo di progettazione nazionale, ma in futuro potrebbe anche produrre i nuovi elicotteri d'attacco progettati da Nuova Delhi per l'impiego alle alte quote, di cui il Paese ha presentato il prototipo alcuni mesi fa. (Inn)