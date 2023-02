Corea del Nord: Kim ordina "perfezionamento" della postura bellica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, e il suo omologo della Corea del Sud, Lee Jong-sup, hanno concordato di espandere ulteriormente il calendario delle esercitazioni congiunte tra le forze armate dei due Paesi e di rafforzare la pianificazione della deterrenza nucleare in risposta ai programmi nordcoreani per lo sviluppo di armi di distruzione di massa. Austin ha incontrato Lee il 31 gennaio, in occasione del suo viaggio ufficiale in Corea del Sud e Filippine. In una dichiarazione congiunta diffusa a margine dell'incontro, i due ministri annunciano che le esercitazioni militari combinate in programma quest'anno verranno ingrandite in termini di "livello e dimensioni", con lo spiegamento di risorse strategiche statunitensi come portaerei e bombardieri. Il ministro coreano Lee ha annunciato che il mese prossimo i due Paesi condurranno simulazioni di risposta ad attacchi nucleari dalla Corea del Nord. (segue) (Git)