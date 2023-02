Perù: smottamenti e frane nel Sud, almeno 40 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno 40 morti il bilancio di una serie di slavine che hanno colpito Secocha e altre località nella regione meridionale del Perù, Arequipa. Domenica, dopo diversi giorni di pioggia, un torrente di acqua e fango ha trascinato circa duecento case prefabbricate abitate in maggior parte da minatori illegali, riferisce la testata "Rpp". Alle prime notizie dell'alluvione buona parte della popolazione locale ha iniziato ad evacuare la zona riparando in zone collinari. Video e immagini comparsi sulla rete ritraggono momenti intensi della crisi i cui effetti paiono aumentare col passare delle ore. Tra questi, si vede il salvataggio di un uomo trascinato dalla corrente, e numerose auto bloccate dalla melma, in attesa di soccorsi. (Brb)