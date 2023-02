Usa: McCarthy su tetto al debito, disponibili a compromesso ma servono tagli alla spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un default a causa del tetto al debito federale degli Stati Uniti non rappresenta una opzione percorribile, così come non è accettabile un futuro fatto di tasse e tassi di interesse elevati, con un modello economico non sostenibile per le famiglie. Lo ha detto il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, in merito allo stallo tra governo e Congresso sull’innalzamento del tetto al debito federale raggiunto il mese scorso. “Governare significa anche saper scendere a compromessi, come hanno fatto presente anche i cittadini quando si sono recati alle urne, tre mesi fa”, ha aggiunto, chiedendo nuovamente al governo di approvare tagli alla spesa pubblica per ottenere l’innalzamento del tetto di 31.400 miliardi di dollari raggiunto a gennaio. (Was)