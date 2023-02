Ecuador: referendum, verso sconfitta del governo sugli otto quesiti costituzionali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idea del governo è quella di correggere le "distorsioni" nella rappresentatività in favore di una maggiore "uguaglianza" nella formazione della volontà popolare. Con la domanda numero quattro si propone di eliminare i "movimenti politici" i cui affiliati siano in numero minore dell'1,5 per cento degli iscritti all'anagrafe elettorale. Una sforbiciata destinata a colpire le 272 entità, ma non i partiti veri e propri, per limitare lo spazio di manovra a forze minori nella costruzione di alleanze elettorali, estremamente friabili una volta chiuse le urne. (segue) (Brb)