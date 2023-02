Laos: banca centrale avvia collaudo valuta digitale con azienda giapponese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale del Laos ha avviato oggi il collaudo di un sistema di valuta digitale in collaborazione con una azienda giapponese della blockchain con sede a Tokyo, Soramitsu. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui la sperimentazione si inserisce nel contesto del crescente interesse delle autorità monetarie asiatiche per le valute digitali. Soramitsu ha assistito la Cambogia nello sviluppo della sua valuta digitale, battezzata "Bakong", sin da ottobre 2020. La banca centrale laotiana utilizzerà una versione modificata di tale sistema per generare la propria valuta digitale, e per distribuirla ai consumatori attraverso le banche commerciali. Laos e Cambogia intendono esplorare l'utilizzo di valute digitali anche per transazioni transfrontaliere. (Fim)