Usa: ex capi intelligence contro Pentagono, "nessuna sonda cinese durante presidenza Trump" (2)

- L'ex presidente Trump ha contestato a sua volta le affermazioni del Pentagono con un messaggio sul social media Truth: "La Cina aveva troppo rispetto per 'Trump' per tentare una cosa simile, e infatti non è mai accaduta. Si tratta solo di falsa informazione", ha scritto l'ex presidente. Le indiscrezioni del Pentagono hanno innescato smentite anche da parte dell'ex direttore dell'Intelligence nazionale, John Ratcliffe, e degli ex consiglieri per la sicurezza nazionale Robert O'Brien e John Bolton. "Non so di nessun volo di palloni da una qualsivoglia potenza straniera sugli Stati Uniti durante il mio mandato, e non ho mai sentito che qualcosa di simile sia accaduto prima del mio arrivo nel 2018", ha dichiarato Bolton in una intervista all'emittente televisiva "Fox News". "Non ho sentito nulla di simile neanche dopo che me ne sono andato". (segue) (Was)