Corea del Nord: rapporto Onu, furti di criptovalute record nel 2022 (2)

- Il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Park Jin, ha incontrato il 2 febbraio a New York il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, col quale ha discusso la minaccia rappresentata dal programma nucleare della Corea del Nord. La conduzione di un test nucleare da parte di Pyongyang rappresenterebbe un "colpo devastante" per la pace regionale e globale, ha ammonito Guterres al termine dell'incontro. Secondo Park, il segretario generale ha espresso il "pieno sostegno" dell'Onu agli sforzi della Corea del Sud per conseguire una "pace sostenibile" nella Penisola coreana. (segue) (Was)