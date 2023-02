Usa: pallone sonda cinese, la Camera prepara indagine e risoluzione di condanna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti Usa intende chiamare i funzionari dell'amministrazione presidenziale a testimoniare in merito alla sonda cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti, e votare una risoluzione che condanni la Cina. Lo riferisce il quotidiano "The Hill". Negli ultimi giorni il Partito repubblicano ha duramente criticato l'amministrazione del presidente Joe Biden, accusandola di essersi mossa con eccessiva lentezza in risposta alla violazione della sicurezza nazionale, abbattendo la sonda cinese quando ormai aveva sorvolato l'intero territorio del Paese. La maggioranza repubblicana alla Camera intende però perseguire una linea di condotta bipartisan, almeno per quanto riguarda il testo di una risoluzione che condannerebbe esplicitamente la Cina, accusandola di attività di spionaggio a carico degli Stati Uniti. "Vogliamo che questa sia una risoluzione comune sulla Cina, e non un pretesto per litigare gli uni con gli altri. E' una questione troppo importante", ha dichiarato il deputato repubblicano Michael McCaul, presidente della commissione Affari esteri della Camera. Il presidente della Camera, "Kevin McCarthy", ha riferito invece di voler convocare una audizione dei vertici dell'intelligence e dei leader del Congresso federale questa settimana, e ha aggiunto di voler chiedere per quale ragione la sonda cinese non sia stata abbattuta prima di sorvolare siti militari strategici. (Was)