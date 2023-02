Brasile-Grecia: ministri Esteri firmano accordi cooperazione su difesa, servizi aerei e turismo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, il ministro Dendias ha evidenziato l'importanza della prima tappa del suo viaggio in America latina a Brasilia e che, la firma dei memorandum d'intesa, rappresenta l'inaugurazione di una nuova era nelle relazioni bilaterali. Per Dendias, questo è il momento di discutere i modi per aumentare la cooperazione economica e culturale e anche nelle organizzazioni internazionali. "Siamo d'accordo che dobbiamo riprendere le nostre consultazioni bilaterali in modo più ampio, aumentando le nostre relazioni economiche e diplomatiche con il Brasile, che è la più grande economia di questa regione ed è una delle priorità economiche del nostro governo", ha concluso il cancelliere greco. I flussi commerciali Brasile-Grecia sono aumentati del 27,3 per cento nel 2022, raggiungendo un volume di 406,1 milioni di dollari. (Brb)