Usa: Moynihan (Bank of America) su tetto al debito, ci prepariamo al default

- Bank of America si sta preparando al default degli Stati Unit, dopo il raggiungimento del tetto al debito federale il mese scorso. Lo ha detto l’amministratore delegato della banca, Brian Moynihan, durante un intervento in diretta sull’emittente “Cnn”, mentre non si è ancora risolto lo stallo tra governo e Congresso sulla necessità di innalzare il tetto da 31.400 miliardi di dollari raggiunto dal Paese a gennaio. “Ci stiamo preparando a questa possibilità, non solo qui negli Stati Uniti ma anche in altri Paesi: la speranza è che non accada, ma sperare non è una strategia”, ha detto. (Was)