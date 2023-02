Usa-Turchia: Blinken sente omologo dopo terremoti, primi aiuti in arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, a cui ha fatto le sue condoglianze per la perdita di vite umane derivante dai due terremoti che hanno colpito Turchia e Siria questa mattina, causando migliaia di morti. Lo riferisce una nota. Le parti hanno discusso come coordinare i propri sforzi umanitari durante la ricostruzione, e il capo della diplomazia di Washington ha ribadito che i primi aiuti Usa sono già stati inviati. (Was)