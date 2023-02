Usa-Ue: Yellen sente vicepresidente Vestager, focus su pacchetto anti-inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha avuto un colloquio telefonico con la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso il pacchetto anti-inflazione approvato dal Congresso Usa la scorsa estate, oltre al green deal dell’Unione europea. L’ex governatrice della Federal Reserve ha anche sottolineato la necessità di promuovere lo sviluppo tecnologico su entrambe le sponde dell’Oceano atlantico, per accelerare la transizione energetica e gli sforzi per il contrasto al cambiamento climatico. (Was)