Usa: recuperati alcuni rottami del pallone sonda cinese

- Le forze armate statunitensi hanno recuperato alcuni rottami del pallone sonda abbattuto lo scorso fine settimana al largo del South Carolina, dopo aver sorvolato per giorni il territorio degli Stati Uniti. Lo ha riferito il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby, aggiungendo che le autorità statunitensi non intendono restituire i resti alla Cina, secondo cui il pallone era una sonda per la ricerca meteorologica finita accidentalmente alla deriva. Kirby ha invece ribadito che a giudizio delle autorità statunitensi, la sonda stava "effettuando attività di sorveglianza sopra siti militari sensibili all'interno degli Stati Uniti", e che il pallone era dotato di un sistema di propulsione che gli consentiva di "manovrare, accelerare, rallentare e deviare la rotta". Il funzionario ha accusato la Cina di una "plateale violazione" della sovranità statunitensi, e ha aggiunto che l'abbattimento della sonda risponde pienamente ai dettami del diritto internazionale. (segue) (Was)