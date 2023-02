Usa: recuperati alcuni rottami del pallone sonda cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, Kirby ha confermato che Washington ritiene l'incidente un danno per le relazioni bilaterali, e che "ora non è il momento appropriato per alcun tipo di discussione faccia a faccia su più ampie questioni diplomatiche". La sonda aerostatica cinese è stata abbattuta sabato 4 febbraio da un caccia stealth statunitense F-22 a una altitudine di 20 chilometri. La scoperta della sonda sui cieli degli Stati Uniti ha portato all'annullamento di una visita a Pechino del segretario di Stato Antony Blinken, originariamente in programma questa settimana. (Was)