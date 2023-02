Usa: presidenziali 2024, sondaggio attribuisce a DeSantis un vantaggio su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida, Ron DeSantis, supera di nove punti percentuali l'ex presidente Donald Trump in un sondaggio del think tank conservatore Club for Growth, che ha simulato un confronto diretto tra i due potenziali candidati repubblicani alla presidenza Usa. Il 49 per cento dei 3.015 partecipanti al sondaggio ha espresso il proprio sostegno al governatore, e il 40 per cento all'ex presidente. DeSantis si conferma in vantaggio anche in un confronto tra i nove più probabili candidati alle primarie presidenziali del Partito repubblicano: in tale contesto, il sondaggio attribuisce il 37 per cento dei consensi al governatore della Florida, contro il 33 per cento di Trump. L'ex vicepresidente Mike Pence figura al terzo posto, con appena il 9 per cento delle preferenze. (Was)