Kosovo: ambasciata Usa non invita Kurti alla discussione su Associazione comuni serbi

- L’ambasciata degli Stati Uniti a Pristina non ha invitato il premier kosovaro Albin Kurti ad una discussione fissata per domani nella sede della missione diplomatica che avrà al centro la formazione di un’Associazione di comuni a maggioranza serba in Kosovo. Secondo quanto riferisce il sito “Telegrafi”, l'ambasciatore Jeff Hovenier discuterà domani con i rappresentanti della società politica e civile. Kurti ha confermato di non essere stato invitato all'incontro. Secondo il sito, il mancato invito a Kurti è considerato da molti osservatori come un segnale del deterioramento dei rapporti con l’amministrazione Usa. L'invito all'incontro del 31 gennaio è stato invece ricevuto dalla presidente Vjosa Osmani, dalla vice prima ministra Emilja Rexhepi e dal ministro per le Comunità e i rimpatri, Nenad Rasic. Anche il partito d’opposizione Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha reso noto di avere ricevuto l’invito.(Alt)