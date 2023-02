Kosovo: presidente croato Milanovic, la Serbia dovrà riconoscere il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia dovrà in qualche modo riconoscere il Kosovo. Lo ha detto il presidente croato Zoran Milanovic. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Hina". Milanovic ha affermato che "alcune cose devono cambiare" in Serbia affinché possa arrivare "in Occidente, dove è la benvenuta". "La situazione in Ucraina è l'inizio della fine della storia d'amore serbo-russa, in cui Belgrado si renderà conto di essere l'amante tradita", ha quindi detto il presidente croato, aggiungendo che la Serbia e la questione del Kosovo "danno fastidio alla Russia". "La Russia dovrà riconoscere il Kosovo ad un certo punto o fingere di riconoscerlo per rendere legale ciò che sta facendo in Ucraina. Questa è la realtà", ha detto Milanovic. "Non c'è amore tra Belgrado e Mosca", ha sottolineato il presidente croato, "ma solo dell'interesse, in cui Belgrado serve Mosca". Milanovic ha ribadito che la Serbia "dovrà riconoscere in qualche modo il Kosovo", e che i politici del Kosovo, "amici miei", "dovranno dare uno status all'Associazione dei comuni serbi (Zso), cosa per cui hanno firmato". Interpellato sulla sua recente dichiarazione secondo cui "il Kosovo è stato rubato alla Serbia", Milanovic ha detto che "è un dato di fatto". "La Serbia è rimasta senza il Kosovo, non l'ha dato volontariamente, l'ha perso durante la guerra", ha detto Milanovic. Il capo dello Stato croato ha infine affermato che lui invita "sempre gli statisti dei Paesi che non hanno riconosciuto il Kosovo a farlo". (Seb)