Kosovo: ambasciatrice serba a Consiglio d'Europa, alcuni Paesi hanno cambiato posizione su adesione

- La richiesta di adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa non era all'ordine del giorno dell'odierna riunione del comitato dei ministri, poiché alcuni Paesi hanno cambiato la loro posizione sulla questione. Lo ha affermato l'ambasciatrice serba presso il Consiglio d'Europa, Aleksandra Djurovic, ripresa dalla stampa locale. Secondo Djurovic, due settimane fa in una discussione era già stato espresso che "non esiste una posizione unificata degli Stati membri sull'argomento" e "l'intenzione era di mettere all'ordine del giorno la domanda di Pristina oggi". "Tuttavia, alcuni dei Paesi più importanti, in questo caso quelli del Quintetto, hanno cambiato idea. In primo luogo, qui a Strasburgo, l'Italia, che si è fatta avanti con l'idea che questo non è il momento di sollevare la questione, tenendo conto della situazione sul campo, vale a dire delle numerose violazioni dei diritti umani contro i serbi che si sono verificate di recente", ha affermato Djurovic. La diplomatica serba ha aggiunto che, secondo lei, anche la Francia si è poi unita e l'altro giorno anche la Germania. "Questa è la loro posizione qui e in realtà si aspettano da Pristina un approccio più costruttivo nel dialogo con Belgrado", ha sottolineato. Alla domanda se è vero che le ambasciate Usa hanno inviato una nota congiunta ai ministeri degli Esteri di alcuni Stati membri del Consiglio d'Europa per chiedere che la questione dell'adesione di Pristina non venisse messa all'ordine del giorno, Djurovic ha detto che "non può né confermare né smentire". (Seb)