Serbia: presidente Vucic mostra a Parlamento foto uomo accoltellato in Kosovo

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha riferito al Parlamento serbo che "oggi è avvenuto un nuovo attacco contro i serbi in Kosovo", mostrando la fotografia di un uomo accoltellato alla spalla "da due albanesi" in un villaggio nel comune di Vitina. Lo riporta la stampa di Belgrado. "E' successo ora, e temo che i nostri partner occidentali reagiranno a questo invitando entrambe le parti alla cautela", ha detto Vucic mostrando ai parlamentari l'immagine dell'uomo ferito. Il presidente serbo ha quindi dichiarato che la Serbia "è sulla via dell'Unione europea, ma non è sulla via dell'integrazione atlantica". "La Serbia è sulla via europea ma non vuole aderire alla Nato. La Serbia vuole custodire gelosamente la sua neutralità militare e rafforzarla e c'è differenza tra l'integrazione europea e l'integrazione atlantica", ha sottolineato il presidente serbo, rimarcando che gli investimenti esteri "sono una cura per l'economia del Paese" ma che anche "gli investimenti russi sono i benvenuti", ha aggiunto.(Seb)