Serbia-Kosovo: premier Brnabic, visita di Lajcak è una "forma di pressione"

- La visita odierna del rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Miroslav Lajcak, a Pristina e Belgrado, "è una forma di pressione" affinché venga attuata la proposta di accordo franco-tedesca sulla formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo. Lo ha dichiarato la premier serba Ana Brnabic ripresa dall'agenzia di stampa "Fonet". Come sottolineato da Brnabic, in questo momento la priorità è che Pristina onori i propri obblighi, "senza ulteriori condizioni". La premier serba ha affermato di "credere nelle garanzie della comunità internazionale", anche se si aspetta che ci saranno "molte manipolazioni sulla questione" da parte degli "amici di Pristina". Brnabic infine ha affermato che lei e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, concordano pienamente con la politica secondo cui al Paese non aiuta avere "un conflitto congelato con il Kosovo" e che la cosa "non è nemmeno nell'interesse dei serbi che vivono in Kosovo".(Seb)