Serbia: premier Brnabic, "errore grossolano" la dicitura Repubblica del Kosovo

20 luglio 2021

- La premier serba Ana Brnabic ha definito un "errore grossolano" la dicitura in lingua inglese "Repubblica del Kosovo" apparsa sul sito web del governo di Belgrado dopo la seduta straordinaria dell'Assemblea nazionale sul Kosovo dei giorni scorsi. "E' stato un grave errore del traduttore e la responsabilità ricade sul team del servizio stampa del governo. La cosa avrà conseguenze per i dipendenti", ha detto la premier stamattina alla radiotelevisione "Rts", scusandosi con i cittadini per l'abbaglio "grossolano e imperdonabile". Allo stesso tempo la premier ha sottolineato che la traduzione errata è stata immediatamente rimossa dal sito del governo, accusando l'opposizione di aver abusato della svista. Ieri una parte dell'opposizione aveva fatto notare che nella versione inglese del resoconto della seduta parlamentare in cui il presidente Aleksandar Vucic ha presentato i dettagli della proposta franco-tedesca per il Kosovo, al punto due dell'accordo sulla formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) c'era scritto "Repubblica del Kosovo". Il leader del Partito popolare (Ns) Vuk Jeremic, allegando una foto della schermata del testo, ha scritto su Twitter che "per un errore del genere, in Spagna o a Cipro, si presenterebbero le dimissioni". (Seb)