Carburanti: Angac-Confsal, bene emendamento a dl, parteciperemo a tavolo ministero (2)

- Angac, come ribadiscono i dirigenti nazionali dell'Associazione, "conviene con il ministro che la difesa del consumatore non possa che passare attraverso una riforma epocale e di lunga portata del settore, per via di interventi normativi mirati, una riforma che assicuri una tutela reale ed effettiva della categoria attraverso anche, ma non solo, alla revisione del sistema prezzi giungendo così ad una stabilizzazione e contenimento degli stessi a giovamento del consumatore. Con questo spirito di collaborazione propositiva, Angac parteciperà, unitamente a tutte le altre rappresentanze delle componenti della filiera e del settore della distribuzione carburanti, al tavolo tecnico del 8 febbraio indetto dal ministro proprio per dare inizio a quel cambiamento che il settore aspetta da tanto e troppo tempo. Auspichiamo che oggi non venga sciupata questa importante occasione da chi ha assunto, rispetto all'intento del governo, una posizione inutilmente critica e contrappositiva, più che mai sterile ed inutile (come l'esito dello sciopero ha dimostrato) che non ha mai giovato e non gioverebbe alla categoria fornendo un'immagine di sé fuorviante e distorta agli occhi del cittadino e delle istituzioni. I momenti difficili - conclude la nota - e lo stato in cui versa la categoria ed il settore richiedono, a tutte le rappresentanze chiamate a fornire il proprio contributo, correttezza, umiltà e senso di responsabilità rappresentativa scevrando da personalismi difensivi di uno status quo destinato al cambiamento". (Com)