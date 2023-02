Ucraina: aiuti militari da Paesi Bassi hanno superato il miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi hanno fornito all'Ucraina l'equivalente di 1,07 miliardi di euro in aiuti militari. Il traguardo simbolico di un miliardo di euro è stato raggiunto nelle ultime sei settimane, secondo l'annuncio fatto dalla ministra della Difesa olandese Kajsa Ollongren, in una missiva alla Camera dei rappresentanti. Tweede Kamer. Come riferisce l'agenzia "Anp", circa la metà del contributo olandese è arrivata sotto forma di equipaggiamento, una dinamica che incide anche sulla prontezza delle forze armate olandesi. La ministra della Difesa ha tuttavia affermato che lo stato attuale è accettabile, per quanto sia necessario elaborare un piano per tenere sotto controllo l'impatto a lungo termine di tali forniture. (Beb)