Onu: Giornata contro mutilazioni genitali femminili, Italia tra i primi tre donatori globali

- Nella Giornata internazionale per la "tolleranza zero" verso le mutilazioni genitali femminili, l'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, ha portato il contributo dell'Italia nel programma streaming organizzato dalle maggiori agenzie Onu impegnate nel settore: Unfpa (Fondo per la popolazione delle Nazioni Unite) e Unicef (Fondo per l'infanzia). Quest'anno, riferisce una nota, il tema della giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili è stata dedicata al ruolo e al sostegno che uomini e ragazzi possono dare nel porre fine a questa pratica. L'Agenda Onu 2030 si pone l'obiettivo di raggiungere quota zero mutilazioni genitali femminili entro il 2030, ma queste sono ancora praticate in diversi Paesi del mondo e soprattutto in Africa. "Quattro milioni di bambine che rischiano ogni anno di essere sottoposte a mutilazioni non è più un numero tollerabile, ed è allarmante che, nel 2023, donne e ragazze siano ancora soggette a questa pratica dannosa: non solo hanno conseguenze gravi e irreversibili sullo sviluppo fisico e psicologico delle bambine, rappresentano anche un enorme ostacolo al raggiungimento della parità di genere e dell'emancipazione femminile", ha detto Massari. (segue) (Was)