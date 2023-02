Onu: Giornata contro mutilazioni genitali femminili, Italia tra i primi tre donatori globali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati Onu, più di 200 milioni di donne e ragazze oggi in vita hanno subito mutilazioni genitali femminili. "La lotta alle mutilazioni genitali femminili è al centro dell'impegno della cooperazione internazionale italiana da circa due decenni, come parte della nostra azione per porre fine alla violenza di genere: l'orologio dell'Agenda 2030 corre, e i Paesi hanno solo sette anni per garantire il raggiungimento dell'obiettivo 5.3, intitolato ‘Zero Mgf’”, ha detto l’ambasciatore. L'Italia è stata uno dei primi donatori storici e uno dei tre principali donatori a livello globale del Programma congiunto Unfpa/Unicef sull'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili. "In questa importante giornata, l'Italia è pronta a continuare a lavorare per porre fine a questa odiosa violazione dei diritti umani: le donne e le ragazze nascono libere, lasciamole quindi vivere libere", ha concluso Massari. (Was)