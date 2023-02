Ecuador: referendum, verso sconfitta del governo sugli otto quesiti costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra destinato al fallimento il piano referendario con cui il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, intendeva varare - attraverso modifiche alla Costituzione - nuove politiche in tema di sicurezza, riforma della politica e tutela dell'ambiente. Con percentuali di scrutinio oscillanti dal 93 al 59 per cento delle schede, il "sì" alle proposte del governo non sembra poter arrivare in nessuno degli otto quesiti referendari. Un risultato che, combinato ai successi che il partito di sinistra Rivoluzione cittadina (Rc) ha ottenuto nelle amministrative, suona come una bocciatura per l'operato del governo guidato dal libelarr Lasso, ex banchiere cui toccano ancora due anni di mandato. Ad ora, come illustra il portale delle autorità elettorali, il quesito con il maggior numero di schede scrutinate, il 93 per cento, è il primo, quello che permetterebbe di introdurre l'estradizione per le persone accusate di reati collegati al traffico di stupefacenti. La domanda, punta di lancia dell'impegno del governo contro la criminalità, ha raccolto sin qui il 48,5 per cento di "sì" contro il 51,5 per cento di "no". Soddisfazione unanime per l'alta partecipazione al voto: l'80,74 per cento degli aventi diritto. (segue) (Brb)