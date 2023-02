Carburanti: Angac-Confsal, bene emendamento a dl, parteciperemo a tavolo ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta Angac fa sentire la sua voce "fuori dal coro. Nel disaminare con lucidità ed oggettività gli emendamenti correttivi al dl. Allontanandosi dal coro di critiche alle determinazioni del governo, Angac manifesta il proprio apprezzamento per l'introduzione del comma 7 bis che prevede una verifica da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi sulla variazione degli stessi lungo la filiera e i cui esiti verrebbero trasfusi in una relazione trimestrale resa pubblica sull'osservatorio prezzi e tariffe del ministero delle Imprese e del made in Italy". E' quanto comunica in una nota l'Associazione nazionale gestori autonomi carburanti (Angac)-Confsal. "Esso - spiega - realizza e concretizza la nostra proposta di dare visibilità e trasparenza alla determinazione del prezzo di approvvigionamento del carburante determinato dalla compagnia al fine di rendere palesi e conoscibili eventuali atti e comportamenti speculativi perpetrati in danno al gestore ed al consumatore, così come concordemente rilevato da associazioni di consumatori come Assoutenti. Da tempo Angac - rileva l'avvocato Faustino Liuzzi responsabile tutela legale dell'associazione - ricorrendo alla Giustizia, ha cercato di far accertare nelle aule giudiziarie quel principio che gli abusi di dipendenza economica, le discriminazioni e le vessazioni contrattuali si realizzano in danno al gestore innanzitutto in sede di prezzo di cessione. Angac, quindi, non può che plaudere all'intento del Ministro di assicurare una tutela del mercato e del consumatore che può e deve andare di pari passo con quella della categoria attraverso 'la verifica e la prevenzione di comportamenti scorretti nell'intero settore di riferimento'". (segue) (Com)