Brasile: Lula critica nuovamente Banca centrale per tassi di interessi troppo alti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come faccio a convincere gli imprenditori a investire, se non possono prendere in prestito denaro", ha detto Lula. "Il problema non è avere una Bc indipendente o collegata al governo. Il problema è che questo Paese ha una cultura di mantenere alti tassi di interesse, che non corrisponde al nostro bisogno di crescita". Secondo il presidente, la società non può accettare un livello del genere e la classe imprenditoriale deve imparare a lamentarsi degli alti tassi di interesse. "Gli imprenditori non parlano. Ai miei tempi il 10 per cento era già tanto, oggi la percentuale del 13,5 per cento per alcuni è poco. Se la classe imprenditoriale non mostra insoddisfatta del 13,5 per cento, onestamente, credo che i membri del Copom non abbasseranno i tassi di interesse. Dobbiamo essere consapevoli. Non è Lula che deve combattere. È la società brasiliana che deve combattere", ha detto. (segue) (Brb)